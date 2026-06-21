В Воздушных силах ВСУ отслеживают ситуацию в небе над Украиной. Об опасности, связанной с передвижением вражеских целей, пишут и мониторинговые сообщества. "24 Канал" собрал всю известную на данный момент информацию.

Смотрите также: В Харькове прогремела серия взрывов

Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления тревоги в вашем регионе. Отслеживайте движение БПЛА с помощью интерактивной онлайн-карты.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

WhatsApp 24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости Добавить

20:24, 21 июня

БПЛА к северу от Кривого Рога, курс на запад.

20:18, 21 июня

  • БПЛА в Шосткинском районе Сумской области, летит по юго-западному курсу.
  • БПЛА на Харьков с севера.
20:14, 21 июня

БПЛА в Сумской области, направляющийся в сторону Тростянец с востока.

20:10, 21 июня

19:53, 21 июня

БПЛА на Харьков с севера.

19:28, 21 июня

Группа БПЛА направляется на Харьков с севера.

18:52, 21 июня

  • БПЛА на Сумы с севера.
  • БПЛА на Харьков с севера.