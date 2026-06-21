В Воздушных силах ВСУ отслеживают ситуацию в небе над Украиной. Об опасности, связанной с передвижением вражеских целей, пишут и мониторинговые сообщества. "24 Канал" собрал всю известную на данный момент информацию.

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Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления тревоги в вашем регионе. Отслеживайте движение БПЛА с помощью интерактивной онлайн-карты.

Где объявлена тревога: смотрите на карте