У Повітряних силах ЗСУ відстежують ситуацію в небі над Україною. Про небезпеку через рух ворожих цілей пишуть і моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.
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Що відомо про атаку?
Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі оголошення тривоги у вашому регіоні. Відстежуйте рух БпЛА за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
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БпЛА на півночі від Кривого Рогу курс західний. БпЛА на Сумщині курсом на Тростянець зі сходу. БпЛА у Криворізькому районі повз Кам'янку північо-західним курсом. БпЛА на Харків із півночі. Група БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА на півночі від Кривого Рогу курс західний.
БпЛА на Сумщині курсом на Тростянець зі сходу.
БпЛА у Криворізькому районі повз Кам'янку північо-західним курсом.
БпЛА на Харків із півночі.
Група БпЛА на Харків з півночі.