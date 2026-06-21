Близько 14:30 для Харкова та його околиць залунала повітряна тривога через загрозу російських безпілотників.

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Що відомо про атаку на Харків?

О 14:34 Повітряні сили попередили про рух БпЛА у напрямку Харкова.

О 14:53 для півночі Харківщини додалася і небезпека КАБів.

О 15:12 Повітряні сили знову повідомили про пуски КАБів на Харківщині.

О 15:18 – 15:19 у Харкові пролунало щонайменше два вибухи.

О 15:20 стало відомо, що дрони рухаються з півночі на Харків.

О 15:37 росіяни запустили КАБи на північний схід Харківщини.

Нагадаємо, що вдосвіта ворог атакував 12-поверхівку у Харкові. По будинку агресор скерував безпілотник типу "Молнія". Влучання сталося між двома верхніми поверхами. Про постраждалих не повідомлялося.

Також під обстрілом була Шостка. Там внаслідок повторного російського удару по місцю гасіння пожежі загорілася пожежна автоцистерна. Також через комбіновані удари у Сумах пошкоджено житловий сектор, поранення отримали 6 людей.

20 червня через російський обстріл на Полтавщині загинули 2 людини, постраждали 14 осіб, серед них – 6 дітей. На підприємствах виникли пожежі на кількох локаціях.

Вночі під атаку росіян потрапив один із об'єктів інфраструктури у Кропивницькому. ​Внаслідок удару виникла пожежа. ​На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.