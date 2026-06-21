Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Дивіться також Україну атакують "Шахеди", тривогу оголошували на Київщині: де зараз летять БпЛА
Що відомо про атаку на Рівненщину?
Під час атаки дронів постраждала північ Рівненської області.
У Сарненському районі є знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання,
– написав голова ОВА.
На щастя, люди не постраждали.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у нашому телеграм-каналі.
Нагадаємо, що цієї ночі вибух пролунав також на Хмельниччині. Туди летів російський "Кинджал". Наразі немає жодної інформації про наслідки.
А на світанку росіяни вдарили по 12-поверхівці у Харкові. Про постраждалих не повідомляється.
Під атакою була й Полтавщина. На жаль, там загинули 2 людини, постраждали ще 14, серед них – 6 дітей. Влучання зафіксували на території двох підприємств, також пошкоджено будівлі, автомобілі та житлові будинки.