Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
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Що відомо про атаку на Харків?
Росіяни скерували на багатоповерхівку БпЛА "Молнія". Сталося це у Київському районі міста.
Було влучання між двома верхніми поверхами будинку. Вибиті вікна.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
На дану хвилину без постраждалих,
– повідомив Терехов.
Обстеження місця удару триває.
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Нагадаємо, що вночі 21 червня вибух пролунав на Хмельниччині. Туди летів російський "Кинджал".
А напередодні пізно увечері реактивні БпЛА атакували Кропивницький. Спалахнула пожежа на території підприємства.