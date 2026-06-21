Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо про атаку на Харків?

Росіяни скерували на багатоповерхівку БпЛА "Молнія". Сталося це у Київському районі міста.

Було влучання між двома верхніми поверхами будинку. Вибиті вікна.

На дану хвилину без постраждалих,

– повідомив Терехов.

Обстеження місця удару триває.

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Нагадаємо, що вночі 21 червня вибух пролунав на Хмельниччині. Туди летів російський "Кинджал".

А напередодні пізно увечері реактивні БпЛА атакували Кропивницький. Спалахнула пожежа на території підприємства.