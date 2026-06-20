Ситуацію в небі над Україною моніторять Повітряні сили ЗСУ. Про потенційні небезпеки пишуть і моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

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Що відомо про атаку?

Закликаємо вас дотримуватися правил безпеки й перебувати в укриттях у разі оголошення тривоги у вашому регіоні. Відстежуйте рух повітряних цілей за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Де тривога: дивіться на мапі

16:49, 20 червня

Пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

16:38, 20 червня

У Запоріжжі працює ППО.

До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– написав очільник ОВА.

16:30, 20 червня

Ударні БпЛА на Харків з півночі та сходу.

16:29, 20 червня

Ударний БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом.

16:28, 20 червня

Ударний БпЛА з Київщини на Житомирщину західним курсом.