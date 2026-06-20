Ситуацію в небі над Україною моніторять Повітряні сили ЗСУ. Про потенційні небезпеки пишуть і моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

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Що відомо про атаку?

Закликаємо вас дотримуватися правил безпеки й перебувати в укриттях у разі оголошення тривоги у вашому регіоні. Відстежуйте рух повітряних цілей за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Де тривога: дивіться на мапі