Про це пише Exilenova+.

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Що відомо про нічну атаку на Крим?

Вибухи чули у Сімферополі, Нижньогірському та інших містах.

Зокрема, "добрі" дрони у своїх справах завітали на Таврійську ТЕС – парогазову електростанцію потужністю 470 мегаватів. Близько опівночі вона загорілася. Після цього почалися проблеми зі світлом.

Водночас у районі станції могло бути потрапляння по мобільній вогневій групі. Місцеві повідомляли про заграву у посадці та нетривалу детонацію у місці, звідки велася стрілянина.

Атака на Крим: дивіться відео

Також стріляли МВГ на аеродромі "Бельбек".

А селі Лохівка Радянського району 5 дронів прилетіло у газопровід. Загорілося поле поряд, помітна була дуже сильна заграва.

Атака на Крим: дивіться відео

Серед іншого вогнища займання, згідно із NASA FIRMS, були на газорозподільній станції біля села Журавлівка Сімферопольського району та нафтогазовому сховищі компанії "ТЕС".

Під ударом також був міст через Генічеську протоку, там теж була пожежа.

Загоряння у Криму після атаки / Знімки NASA FIRMS

Нагадаємо, що 19 червня ЗСУ успішно вдарили по окупантах у Криму. Вони втратили сховище газу, засоби ППО, постраждала й логістика. Окрім того, під ударом були й декілька мостів.