Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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Що відбувається в Криму?

В окупованому Криму бензовози супроводжують мобільні вогневі групи противника. Вони, за задумом окупантів, мають захистити техніку від українських дронів.

Росіяни вигадали як захистити свої бензовози: дивіться відео

За останні дні черги на АЗС в Криму зменшуються. По всій тимчасово окупованій території вздовж логістичних маршрутів місцеві фіксують велику кількість розставлених мобільних груп швидкого реагування.

Окупанти супроводжують бензовози військовою технікою: дивіться відео



Вогневі точки ворога захищають бензовози / Фото з телеграм-каналів

Що відомо про проблеми окупантів в Криму?

Росія вже в червні 2026 року готується імпортувати паливо морем. Таким чином Кремль намагається подолати дефіцит бензину після масштабних атак дронів на свої нафтопереробні заводи.

Також окупаційні війська продовжують посилювати оборону на території Криму. Росіяни вважають висадку українського десанту цілком реальною загрозою, про це повідомив речник ВМС ЗСУ.