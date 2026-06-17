Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук у новому інтерв'ю для Kyiv Independent.

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Чого бояться росіяни?

Дмитро Плетенчук заявив, що наразі окупаційні війська продовжують посилювати оборону на території тимчасово окупованого Криму, оскільки вважають можливу висадку українського десанту цілком реальною загрозою.

Росіяни укріплюють кримські райони, вразливі для десантів, бо вважають це реальною загрозою,

– пояснив він.

За словами речник, морські десантні операції залишаються важливою складовою сучасної війни, а українські морські піхотинці водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, продовжують відпрацьовувати подібні сценарії.