Про це сказав командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов в етері Суспільного.

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Які результати операцій Сил оборони?

Дмитро Філатов повідомив, що через пошкодження конструкції Чонгарського мосту рух вантажного та легкового транспорту наразі повністю зупинився. За його словами, споруда зазнала серйозних руйнувань і потребує комплексного відновлення.

Військовий також зазначив, що російські окупаційні сили вже почали розгортати поблизу понтонні переправи та змінюють логістику – для цього вони використовують маршрут через Армянськ.

Водночас українські бійці, за його словами, повністю контролюють ситуацію.

Через те, що був пошкоджений Чонгарський міст, противник сконцентрував велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ. Відповідно, під час нанесення ураження, нам вдалося влучити по вантажівках, які везли паливо і боєприпаси. Там було приблизно 50 машин, і частину з них знищили,

– сказав "Перун".

За словами Філатова, реалізувати ці операції вдалося завдяки спільному пункту управління, який Перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла створив разом із 475-м штурмовим полком. Військові назвали його "Епіцентром мультидоменних операцій".

Він також зазначив, що операцію щодо Армянського мосту військові підготували заздалегідь, оскільки передбачали, що окупанти можуть використовувати й цей маршрут для логістики. Тому цього разу українські сили діяли більш підготовлено.

Ця операція не була б можливою, якби інші підрозділи не завдавали ударів по Маріуполю та дорозі на Бердянськ. Саме це призвело до того, що підрозділи, які стоять на Гуляйпільському напрямку, почали забезпечуватися не через автошляхи Маріуполя, а через Крим,

– додав командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.

Нагадаємо, 7 та 9 травня ЗСУ пошкодили міст у районі Чонгара на шляху до Криму. Як згодом заявив очільник ЦПД Андрій Коваленко, зараз Чонгарський міст знищено, а росіяни приховують масштаби завданих збитків.

Вже 11 червня "губернатор" Херсонської області Володимир Сальдо поскаржився, що українські військові вгатили одразу по 4 мостах, які ведуть до Криму. Йдеться про мости через Північно-Кримський канал у районах Преображенки та Мирного, автомобільний міст Перекоп – Армянськ та міст поблизу населеного пункту Ставки.