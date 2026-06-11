Через атаки дронів бідкається колабораціоніст Володимир Сальдо.

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Що відомо про атаки на логістичні шляхи ворога?

За словами "губернатора" Херсонської області, конструкції переправ мають пошкодження, окупанти буцімто вже працюють над їхнім відновленням.

Йдеться про мости через Північно-Кримський канал у районах Преображенки та Мирного, автомобільний міст Перекоп – Армянськ та міст поблизу населеного пункту Ставки.

При цьому окупаційна влада традиційно звітує про нібито "успішне" збиття українських дронів.

До слова, про атаку написав також телеграм-канал "Кримський вітер". Там зауважують, що в Армянську пошкоджено два автомобільні мости – на в'їзді до міста з боку Херсонщини та на виїзді у напрямку Красноперекопська. Також зазначається про ураження вантажних автомобілів.



У повідомленнях припускають, що після серії атак на сухопутних логістичних маршрутах до тимчасово окупованого Криму могло не залишитися неушкоджених мостових переходів.

Кампанія результативних ударів по переправах, що з'єднують окуповану Херсонщину й півострів Крим, триває вже декілька днів. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, одна з найважливіших переправ – Чонгарський міст – повністю знищена. Також буквально напередодні, 10 червня, Сальдо заявив про ракетний удар по переправі, яка сполучає Генічеськ і Арабатську стрілку.