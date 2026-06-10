Про таке 10 червня він написав у своєму телеграм-каналі.
Дивіться також Україна знеструмила порт Маріуполя: окупанти втратили можливість його використовувати
Що відомо про удар по мосту на Арабатську стрілку?
За словами представника окупаційної влади, рано-вранці українські військові нібито намагалися здійснити ракетний удар по мосту з Генічеська в напрямку Арабатської стрілки.
Вочевидь, дещо в них таки вийшло, адже рух переправою тимчасово призупинили. На місці події працюють профільні служби, які встановлюють деталі інциденту.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Згодом повідомили, що після обстеження споруди її технічний стан дозволяє частково відновити транспортне сполучення. Ремонт планують проводити поетапно: одну смугу залишать під роботи, а іншу організують для реверсного руху.
Де розташована Арабатська стрілка: показуємо на карті
До речі, очільник ЦПД Андрій Коваленко поінформував, що було знищено Чонгарський міст. Саме його окупанти використовували для постачання військ і техніки до своїх підрозділів.
Успішні удари Сили оборони здійснили й по території країни-агресорки. Зокрема, під атакою опинився завод у Чебоксарах, який спеціалізується на виготовленні елементів для дронів і ракет.
Українські військові уразили ще й нафтоперекачувальні станції "Второво" та "Лобково" – вони забезпечували пальним Москву.