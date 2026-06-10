Про це інформує Служба безпеки України.
Дивіться також У Чебоксарах гриміли вибухи на заводі деталей для "Шахедів": показуємо на карті столицю Чувашії
Виконуючи завдання, поставлені Президентом України Володимиром Зеленським, спецпризначенці "Альфи" СБУ уразили нафтоперекачувальні станції у Володимирській області Росії.
"Второво" та "Лобково" забезпечували перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також його подальше транспортування на експорт до портів Балтійського моря, зокрема через порт Приморськ.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Місцева влада підтвердила пожежі на двох інфраструктурних об'єктах, після того, як їх атакували безпілотники СБУ.
Супутникові дані NASA FIRMS також зафіксували теплові аномалії в районах нафтоперекачувальних станцій – це свідчить про загоряння.
У СБУ наголосили, що ураження таких об'єктів має важливе стратегічне значення, оскільки порушення роботи ключових елементів паливної системи Росії ускладнює постачання пального як до промислових, так і до військових об'єктів ворога. Разом із цим такі удари суттєво впливають на експорт нафтопродуктів.
Кожен подібний удар зменшує ресурсні можливості держави-агресора та скорочує доходи, які Кремль спрямовує на ведення війни проти України,
– йдеться у повідомлення служби.
Які ще об'єкти ворога постраждали від атак Сил оборони?
Українські крилаті FP-5 Flamingo влучили у завод "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах, який працює на ВПК ворога та виготовляє складові до російських "Шахедів", "Іскандерів" та "Калібрів".
Також вибухи гриміли у російській Самарі. Там під атакою опинився Куйбишевський нафтопереробний завод.
На території об'єкта спалахнула пожежа, а на кадрах, оприлюднених у мережі, можна побачити кілька осередків займання. Значна частина міста опинилася в димовій завісі.