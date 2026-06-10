Про це інформує Служба безпеки України.

Дивіться також У Чебоксарах гриміли вибухи на заводі деталей для "Шахедів": показуємо на карті столицю Чувашії

Виконуючи завдання, поставлені Президентом України Володимиром Зеленським, спецпризначенці "Альфи" СБУ уразили нафтоперекачувальні станції у Володимирській області Росії.

"Второво" та "Лобково" забезпечували перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також його подальше транспортування на експорт до портів Балтійського моря, зокрема через порт Приморськ.

Місцева влада підтвердила пожежі на двох інфраструктурних об'єктах, після того, як їх атакували безпілотники СБУ.

Супутникові дані NASA FIRMS також зафіксували теплові аномалії в районах нафтоперекачувальних станцій – це свідчить про загоряння.

У СБУ наголосили, що ураження таких об'єктів має важливе стратегічне значення, оскільки порушення роботи ключових елементів паливної системи Росії ускладнює постачання пального як до промислових, так і до військових об'єктів ворога. Разом із цим такі удари суттєво впливають на експорт нафтопродуктів.

Кожен подібний удар зменшує ресурсні можливості держави-агресора та скорочує доходи, які Кремль спрямовує на ведення війни проти України,

– йдеться у повідомлення служби.

Які ще об'єкти ворога постраждали від атак Сил оборони?

Українські крилаті FP-5 Flamingo влучили у завод "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах, який працює на ВПК ворога та виготовляє складові до російських "Шахедів", "Іскандерів" та "Калібрів".

Також вибухи гриміли у російській Самарі. Там під атакою опинився Куйбишевський нафтопереробний завод.

На території об'єкта спалахнула пожежа, а на кадрах, оприлюднених у мережі, можна побачити кілька осередків займання. Значна частина міста опинилася в димовій завісі.