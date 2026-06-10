Об этом информирует Служба безопасности Украины.

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Выполняя задачи, поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским, спецназовцы "Альфы" СБУ поразили нефтеперекачивающие станции во Владимирской области России.

"Второво" и "Лобково" обеспечивали перекачку дизельного топлива в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а также его дальнейшую транспортировку на экспорт в порты Балтийского моря, в частности через порт Приморск.

Местные власти подтвердили пожары на двух инфраструктурных объектах, после того, как их атаковали беспилотники СБУ.

Спутниковые данные NASA FIRMS также зафиксировали тепловые аномалии в районах нефтеперекачивающих станций – это свидетельствует о возгорании.

В СБУ отметили, что поражение таких объектов имеет важное стратегическое значение, поскольку нарушение работы ключевых элементов топливной системы России затрудняет поставки топлива как к промышленным, так и к военным объектам врага. Вместе с этим такие удары существенно влияют на экспорт нефтепродуктов.

Каждый подобный удар уменьшает ресурсные возможности государства-агрессора и сокращает доходы, которые Кремль направляет на ведение войны против Украины,

– говорится в сообщении службы.

Какие еще объекты врага пострадали от атак Сил обороны?

Украинские крылатые FP-5 Flamingo попали в завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который работает на ВПК врага и производит составляющие к российским "Шахедам", "Искандерам" и "Калибрам".

Также взрывы гремели в российской Самаре. Там под атакой оказался Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

На территории объекта вспыхнул пожар, а на кадрах, обнародованных в сети, можно увидеть несколько очагов возгорания. Значительная часть города оказалась в дымовой завесе.