Об этом активно пишут в сети. Местные же снимают фото и видео последствий "хлопка".

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Что известно об ударе по Новокуйбышевскому НПЗ?

По сообщениям российских телеграмм-каналов, в Самаре после серии взрывов возник пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. На обнародованных в сети кадрах видно несколько очагов возгорания, а значительная часть города оказалась в дымовой завесе.

В Самаре горит местный НПЗ: смотрите фото

Справка. Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру компании "Роснефть". Проектная мощность завода составляет около 8,8 миллиона тонн нефти в год.

Обстановка в России: смотрите видео

Какая ситуация в Чебоксарах?

Тем временем в Чебоксарах сообщают об ударе по объекту ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения). Перед этим в городе объявляли ракетную опасность. По данным местных источников, предприятие потерпело поражение в результате именно ракетного удара.

Последствия атаки на Чебоксары: смотрите фото

О повторной атаке на город проинформировали около 6:25. Глава Чувашии впоследствии подтвердил, что Чебоксары подверглись атаке. По его словам, сейчас продолжается уточнение информации о количестве пострадавших, а также масштабов повреждений гражданской и критической инфраструктуры.

Важно! Завод "ВНИИР-Прогресс" (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения), расположен примерно в 1000 километрах от украинской границы, специализируется на производстве комплектующих для ударных беспилотников типа "Шахед", а также ракетных комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет "Калибр".

Тем временем во Владимирской области в результате атаки беспилотников возникли пожары на двух объектах инфраструктуры. Как сообщил губернатор региона, обошлось без жертв и пострадавших. Соответствующие службы продолжают работы по ликвидации последствий инцидента.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить дальнобойные удары по российской территории. По его словам, украинские специалисты активно разрабатывают и производят новые ракеты и беспилотники для таких операций.

Президент подчеркнул, что Украина будет отвечать на российскую агрессию и усиливать свой оборонный потенциал. Он также отметил, что Россия реагирует только на сильное давление, поэтому украинские дроны продолжают поражать объекты российского военно-промышленного комплекса.