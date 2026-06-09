Военный эксперт Сергей Грабский озвучил 24 Каналу мнение, что сегодня невозможно перекрыть трасу. Пока там не будут размещены украинские блокпосты, что-то может прорываться.

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"Мы можем ослабить поток вооружения, боевой техники, боеприпасов, топлива, других материальных средств, но не остановить. Наша задача – сделать это ослабление настолько большим, чтобы создать предпосылки оперативной нецелесообразности пребывания войск противника в определенном регионе", – объяснил он.

Как разрушить логистику россиян?

Сергей Грабский вспомнил отступление российских войск из Черниговской и Киевской областей весной 2022 года. Тогда наносили удары по российской логистике, что сделало пребывание врага на этой территории оперативно нецелесообразным.

Такая же работа ведется и сейчас. Однако в 2022 году группировка противника состояла из 180 тысяч человек плюс потери. По состоянию на сейчас это минимум из 700 тысяч. Поэтому надо значительно больше усилий и ресурсов. Этот процесс должен быть длительным и непрерывным. Поэтому нужно соответствующее количество ударных средств.

Чтобы мы действительно говорили о серьезных проблемах противника с логистикой, нам надо усилить те удары минимум в три, если не в четыре раза по своей интенсивности, и сделать дорогу просто непригодной для перемещения. Для этого есть определенные алгоритмы, они применяются сейчас, но это долговременная игра,

– объяснил военный эксперт.

Грабский о логистике россиян: смотрите видео

Напомним, что ССО взяли под контроль главный путь снабжения в Крым. 3-й отдельный полк ССО имени князя Святослава Храброго сообщил, что украинские дроны уничтожают технику и разрушают логистические пути врага на маршруте Мелитополь – Чонгар. В результате уже затруднена логистика поставок российской армии и горючего на полуостров.