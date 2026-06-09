Військовий експерт Сергій Грабський озвучив 24 Каналу думку, що сьогодні неможливо перекрити трасу. Поки там не будуть розміщені українські блокпости, щось може прориватися.

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"Ми можемо послабити потік озброєння, бойової техніки, боєприпасів, пального, інших матеріальних засобів, але не зупинити. Наше завдання – зробити це послаблення настільки великим, щоб створити передумови оперативної недоцільності перебування військ противника у певному регіоні", – пояснив він.

Як зруйнувати логістику росіян?

Сергій Грабський пригадав відступ російських військ з Чернігівської та Київської областей навесні 2022 року. Тоді завдавали ударів по російській логістиці, що зробило перебування ворога на цій території оперативно недоцільним.

Така сама робота ведеться і зараз. Однак у 2022 році угрупування противника складалося зі 180 тисяч осіб плюс втрати. Станом на зараз це щонайменше з 700 тисяч. Тому треба значно більше зусиль та ресурсів. Цей процес має бути довготривалим та безперервним. Тому потрібна відповідна кількість ударних засобів.

Щоб ми дійсно говорили про серйозні проблеми противника з логістикою, нам треба посилити ті удари щонайменше в три, якщо не в чотири рази за своєю інтенсивністю, і зробити дорогу просто непридатною для переміщення. Для цього є певні алгоритми, вони застосовуються зараз, але це довготривала гра,

– пояснив військовий експерт.

Грабський про логістику росіян: дивіться відео

Нагадаємо, що ССО взяли під контроль головний шлях постачання до Криму. 3-й окремий полк ССО імені князя Святослава Хороброго повідомив, що українські дрони знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь – Чонгар. Унаслідок цього вже ускладнено логістику постачань російській армії та пального на півострів.