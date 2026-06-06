Про це повідомив 3-й окремий полк ССО імені князя Святослава Хороброго.

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Що відбувається в Криму?

Під повітряним контролем операторів БпЛА 3 полку ССО наразі частина сухопутного шляху до Криму.

Дрони підрозділу Сил спеціальних операцій знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь – Чонгар,

– розповіли в полку.

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Унаслідок цього вже ускладнено логістику постачань російській армії та пального на півострів.

Військові наголосили, що це лише початок, і анонсували: далі буде.

ССО взяли під контроль головний шлях постачання до Криму: дивіться відео

До речі, військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, що ця кампанія не є випадковою. За його словами, Сили оборони України провели системну підготовку, щоб атакувати російську логістику на відстані до 200 кілометрів.

У самому Криму після ударів українських дронів по логістиці та нафтовій інфраструктурі почалися проблеми з постачанням. Спочатку мешканці півострова жалілися на дефіцит пального, а тепер – на проблеми у роздрібній торгівлі. Зокрема, у супермаркетах Севастополя вже з'явилися обмеження на продаж деяких продуктів.

Тим часом на АЗС з'явилися контролери. Уже повністю заборонено вільний продаж бензину: водії на станції можуть придбати не більше 20 літрів в одні руки й тільки за талонами, які були куплені раніше. За готівку це не можна зробити взагалі.