Які ліміти в магазинах Севастополя

У супермаркетах Севастополя вже з'явилися обмеження на продаж деяких продуктів харчування, пише The Moscow Times.

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За даними російських ЗМІ, оголошення про ліміти на продаж продуктів встановили у місцевому супермаркеті "Добрострой". Покупцям заборонили брати деякі товари понад норму, встановлену на одну людину.

Як свідчить відео, зняте в магазині, відвідувачі супермаркету не могли придбати більше трьох пляшок рослинної олії та трьох пачок макаронів в одні руки.

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Як зростають проблеми в Криму

Проблемам з продуктами передувала паливна криза, яка продовжує наростати на півострові. Так, 22 травня у Севастополі ввели обмеження на продаж бензину – до 20 літрів на одну автівку. Тоді ж запровадили талони на дизель.

Після того як українські Сили оборони наростили удари по нафтопереробних заводах і вантажівках, які доставляли товари до Криму через трасу "Новоросія", криза посилилася. Так звана "влада" міста заявила, що бензин АІ-92 та АІ-95 взагалі "тимчасово відсутній".

Та на цьому проблеми не закінчилися. Дефіцит пального продовжив зростати, Відтак, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заборонив вільний продаж бензину на заправках найбільших місцевих мереж "ТЕС" і "АТАН".

Відтоді пальне водії можуть придбати лише талонами, якщо встигли купити їх раніше. Бо зараз паливні картки не продають. До того ж відпускають не більше 20 літрів в одні руки.

Ба більше, спеціальні контролери слідкують на кожній АЗС за виконанням заборони та записують номери всіх автомобілів.

Коли оголосили про талони, багато хто сприйняв це як жарт. Здавалося, що таке могло бути десь у дев'яностих або в Радянському Союзі, але не зараз. А тепер ми фактично повернулися до системи розподілу. Бензин, якщо й є, то отримати його не так просто,

– розповів житель Севастополя Михайло.

Зауважте! 31 травня обмеження на пальне охопили увесь Крим. Так званий "глава" півострова Сергій Аксьонов увів ліміт у 20 літрів "в одні руки" на бензин АІ-92 і талони на бензин АІ-95. В каністри пальне більше не продають взагалі.