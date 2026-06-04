Як обмежили продажі бензину в Криму

Про обмеження на автозаправних станціях Криму повідомив "глава" регіону Сергій Аксьонов.

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За його словами, відтепер водії можуть придбати на АЗС не більше 20 літрів в одні руки й тільки за талонами, які були куплені раніше. Відпускати пальне за готівку не будуть по всьому півострову.

З сьогоднішнього дня на кілька днів буде повністю обмежено продаж бензину за готівку. Талонів у вільному продажі немає і найближчим часом не буде,

– зауважив Аксьонов.

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Щоб контролювати виконання заборони "влада" призначила контролерів на кожну заправку. Їхню роль виконують представники муніципальних та республіканських органів.

Вони чергуватимуть на АЗС та фіксуватимуть номери автівок жителів півострова, які заправляються за талонами.

Як реагують жителі Криму

Одразу після оголошення Аксьонова у Криму виник ажіотаж. Люди почали публікувати у чатах та месенджерах оголошення про пошук пального або талонів на заправку.

Швидко включилися й перекупники. Вони пропонують бензин втричі дорожче за звичайну ціну. Наприклад, АІ-92 і АІ-95 продають по 250 рублів за літр і вище.

У соцмережах також обговорюють, як доставити бензин у Крим. Деякі користувачі пишуть, що розглядають можливість їздити за пальним у Краснодарський край, але це зовсім не вигідно.

Якось сумно їздити в Тамань. Бак у моїй машині – 45 літрів. Його вистачає лише на дорогу туди й назад. Доведеться майже кожні вихідні їздити по бензин. І таких, як я, буде пів Криму,

– зазначив один із водіїв.

Тим часом бензин стрімко зникає на заправках Криму навіть за талонами. На деяких АЗС його ще можна придбати, а на інших вже не продають навіть за картками.

Зауважте! Тим часом автозаправні мережі півострова, зокрема, АТАН і ТЕС створили для водіїв карти АЗС, де ще можна знайти пальне.