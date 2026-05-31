Деталі зібрав 24 Канал.

Як реагують росіяни на проблеми з паливом у Криму?

Журналіст Олег Кашин виклав відео, як росіянка кричить "ура", побачивши бензовози в бік Севастополя. І якщо спершу ще можна було припустити, що це іронія, то згодом стало зрозуміло – жінка радіє абсолютно щиро.

Мої хороші, бережи вас Бог!

– емоційно говорить вона.

У Криму кричать "ура" бензовозам: дивіться відео

Цікаво, що деякі провладні телеграм-канали теж поширили цей ролик, та згодом видалили.

Паливний дефіцит у регіоні зберігається. Автозаправні станції порожніють, водії змушені довго чекати своєї черги. Із 31 травня реалізацію бензину марки АІ-95 на деяких АЗС обмежили — тепер його відпускають лише за спеціальними талонами,

– перелічив російський телеграм-канал.

Ситуацію від першої особи показали декілька сміливців, які не побоялися засвітити в ролику свої обличчя. Вони гірко жартували, що "весь бензин безкоштовний", та показували порожні цінники. Під безкоштовним мається на увазі, що за гроші бензин не купити, бо його просто нема.

Хлопці проїхали багато заправок і тільки в Сімферополі побачили затор – на тамтешній заправці було ще декілька видів пального. Вони їхали по Криму досить швидко і майже по всій дорозі їх ніхто не обганяв, бо не хотів витрачати бензин.

Ситуація з пальним у Криму: дивіться відео

Інші росіяни жалілися, що на найближчі 5 районів працює лише одна заправка і туди треба стояти 2 години в черзі. На деяких АЗС бензин не продають навіть за талонами.

"Приїжджайте в Крим на своїх авто, ми вам раді! Але на чому ви поїдете назад – ми не знаємо", – заявив росіянин.

Росіяни скаржаться на проблеми з пальним у Криму: дивіться відео



Наявність – чи радше відсутність – бензину в Криму / Скриншот росЗМІ

Пропагандист Ілля Туманов, відомий як Fighterbomber, вважає, що "без втручання держави та військових" проблему не вирішити. Бо цивільні водії просто бояться їхати. А страхові відмовляють у страхуванні.

Парадокс ситуації полягає в тому, що в нас є "Орешник", а бензину в Криму немає,

– бідкався інший пропагандист.

Утім, він швидко додав, що це все тому, що війна іде "мляво" і треба сильніше атакувати Україну. Тоді все налагодиться.



Росіянка описала ситуацію з бензином у Криму / Скриншот Supernova

Чому в Криму з'явилися проблеми з бензином?

Оскільки Кримський міст закрито з січня цього року для важких вантажівок, бензин у Крим постачали по суші – так званій трасі "Новоросія". Втім, окупаційна влада заявила, що ЗСУ дистанційно мінують трасу. "Очільник" Криму Аксьонов припустив, що ситуація "нормалізується" хіба що через місяць.

Бензин марки 95 і 92 обмежили до 20 літрів в одні руки, наливати в каністри не можна. Деякі заправки продають 95-й тільки за талонами. Комунальний і соціальний транспорт має пріоритет перед іншим.

Видання "Агентство" зауважило, що це найсерйозніший випадок запровадження талонів від часів розпаду СРСР. Щоб отримати талон, слід надати російський паспорт і показати реєстрацію на авто. Втім, спершу варто уточнити, а чи є взагалі талони на цій АЗС, скільки вони коштують і як їх отримати. Тобто умови можуть змінюватися.

Паливна криза, бензиновий голод, лагідні дрони, палаючі бочки. Сезон в Криму в повному розпалі і головний турист відтепер – це СОУ. Кримська романтика,

– саркастично пише Exilenova+.

31 травня Україна знову вдарила по НПЗ у Росії. Тобто палива в Криму стане ще менше.