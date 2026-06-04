Які регіони Росії обмежують продаж пального

Обмеження на купівлю бензину запровадили щонайменше 15 регіонів Росії, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, а також тимчасово окуповані українські території, пише The Moscow Times.

Дивіться також У Росії можливий дефіцит пального: як українські атаки на НПЗ б'ють по ринку Кремля

Першими з дефіцитом бензину марок АІ-92 та АІ-95 зіткнулися на початку травня жителі Рязані після того, як ЗСУ вдарили безпілотниками по Рязанському нафтопереробному заводу. Він, до речі, один із найбільших в Росії.

Згодом про проблеми з пальним повідомили в окупованому Криму. Цьому посприяли удари українських дронів по російській логістиці, яка з'єднує півострів з територією держави-агресорки.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

А на початку червня обмеження на продаж пального дісталися Нової Москви. Місцеві АЗС лімітували відпуск бензину до понад 60 літрів на одного клієнта, а дизельного пального – до 100 літрів. Такі ж ліміти з’явилися і на заправках Санкт-Петербурга.

Тоді ж схожі заходи через дефіцит пального запровадили АЗС "Роснєфті" одразу у трьох областях:

Курській;

Бєлгородській;

та Псковській.

А вчора стало відомо, що у Московській області теж перебої з пальним, через що різні заправки встановлюють ліміти:

ОРТК із 30 травня відпускає бензин – не більше 60 літрів, дизель – не більше 100 літрів на один автомобіль.

"Газпром" і "Лукойл" встановлювали ліміти на рівні від 100 до 150 літрів відповідно.

Не обійшла паливна криза і північних і північно-західних регіонів Росії. Наприклад, у Новгородській області, за словами місцевих, АЗС відпускають бензин до 20 літрів на покупця.

Тимчасові обмеження на продаж пального запровадили й у деяких регіонах Карелії – "до надходження наступних партій". А в Мурманській області жителі повідомляють, що бензин та дизель на низці заправок взагалі закінчився.

У Воронезькій області на деяких заправках заявили, що бензину АІ-95 не буде до кінця місяця через перебої з постачанням.

на деяких заправках заявили, що бензину АІ-95 не буде до кінця місяця через перебої з постачанням. В Орловській області припинили відпускати бензин у металеві каністри. Те ж саме відбувається і в сусідній Томській області.

припинили відпускати бензин у металеві каністри. Те ж саме відбувається і в сусідній Томській області. Перебої з пальним виникли також у Коряцькому окрузі Камчатського краю.

А на окупованих українських територіях, зокрема у "ЛНР" тамтешня "влада" вже відкрито заявляє про ризик виникнення дефіциту пального.

Що говорять в російському уряді

Проте в уряді Росії жодного дефіциту бензину та дизельного пального не бачать. У четвер, 4 червня, віцепрем’єр Олександр Новак заявив, що ситуація на паливному ринку країни залишається стабільною.

Наразі ситуація стабільна. Ціни на заправках вертикально інтегрованих компаній і більшості АЗС перебувають на рівні не вище інфляції. Тому уряд разом із Федеральною антимонопольною службою та Міністерством енергетики уважно стежитимуть за ситуацією,

– заявив Новак під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Зауважте! За оцінками агентства Bloomberg, з січня по червень російські НПЗ 38 разів зазнавали атак безпілотників. Лише у травні під удар потрапили 16 підприємств, причому вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів країни.