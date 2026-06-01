Скільки триватиме обмеження щодо гасу

Рішення щодо гасу у понеділок, 1 червня, оприлюднила пресслужба російського Кабміну.

Нове рішення обмежує вивезення пального для реактивних двигунів, зокрема й того, яке покупці придбали на біржових торгах.

Заборона на експорт гасу діятиме протягом 5 місяців – до 30 листопада.

У російському уряді пояснили цей крок тим, що наразі нібито необхідно стабілізувати ситуацію з пальним в Росі.

Мета ухваленого рішення – забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку,

– йдеться в повідомленні.

Водночас під заборону не потрапило деяке авіаційне паливо:

те, що перебуває у технологічних ємностях літаків під час польотів;

авіагас, оформлений за митними процедурами до набуття чинності обмежень;

та постачання в межах міжурядових угод.

До слова, з 1 квітня Москва вже запровадила повну заборону на вивезення бензину.

Зауважте! За інформацією The Moscow Times, російський уряд вже нібито розглядає можливість додатково заборонити експорт дизельного пального.

Чому паливна криза загострюється

Обмеження на експорт бензину, а тепер і авіапального у Росії запровадили на тлі атак українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

Видання Reuters підрахувало, що до другої половини травня через удари українських дронів у Росії зупинилися повністю або призупинили роботу НПЗ загальною потужністю близько 238 тисяч тонн на добу. Тобто країна втратила близько 25% усієї нафтопереробки.

Особливо складна ситуація у центральній частині Росії. Успішні атаки на тамтешні НПЗ фактично паралізували нафтопереробку у цьому регіоні. Це сталося після ударів по великих заводах:

у Москві;

Нижньому Новгороді;

Киришах;

Рязані;

та Ярославлі.

До атак ці підприємства забезпечували понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизелю в країні.

Важливо! У травні частково або повністю одразу 6 російських НПЗ змушені були зупиняти свою роботу через удари дронів. Серед них були "Нижегороднефтеоргсинтез" та "Киришинефтеоргсинтез", які входять до найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Нагадаємо, у Росії вже виник дефіцит бензину напередодні літнього сезону, коли традиційно зростає споживання пального. Найскладніша ситуація склалася з бензином марки АІ-95, попит на який на біржі подекуди перевищує доступні обсяги більш ніж у десять разів.

Паралельно скорочується й виробництво дизельного пального. Якщо на початку весни російські підприємства випускали близько 7,5 мільйона тонн дизелю на місяць, то згодом цей показник знизився до 5,9 мільйона тонн.

У квітні обсяги виробництва виявилися приблизно на 10% нижчими за звичний рівень, а в травні падіння повторилося. Таким чином, лише за два місяці Росія втратила близько п’ятої частини обсягів випуску дизелю.

Ознаки паливної кризи вже проявляються і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в Севастополі окупаційна влада запровадила обмеження на продаж пального, дозволивши відпускати не більше 20 літрів на одного покупця або один транспортний засіб.