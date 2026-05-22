Яка ситуація з пальним у Севастополі?

Про те, що відбувається на тимчасово окупованій території та чому обмежують купівлю пального, розповідає 24 Канал.

Російські ЗМІ поширюють заяву заступника губернатора Севастополя Павла Ієно. Так, у місті перебої наявності бензину на деяких АЗС. Причиною ситуації Ієно називає "логістичні складнощі".

За словами посадовця, мережа заправок "Атан" має бензин АІ-92, АІ-95 та дизпальне. Щоправда, нюанс в тому, що ці ресурси доступні не на всіх станціях. У мережі "ТЕС" є бензин АІ-92, а на постачання АІ-95 поки очікують.

Зокрема відомо, що окупаційна влада ввела ліміти у 20 літрів на купівлю пального.

Сьогодні вводиться міра, яка вже показала свою ефективність. Щоб уникнути штучного ажіотажу, буде обмежений продаж на АЗС – не більше 20 літрів в одну каністру або в одну машину. Переконливе прохання поставитися з розумінням, ми вживаємо всіх необхідних заходів,

– пояснив Ієно.

На нові постачання палива у Севастополі очікують ввечері 22 травня. Про напружену ситуацію на АЗС повідомляють також місцеві телеграм-канали. У пабліках пишуть про дефіцит, а також про ціни, які "летять у космос".

Що відомо про дефіцит пального в Росії?

Нагадаємо, що раніше у Службі зовнішньої розвідки заявили про паливну кризу в Кремлі. За даними галузевих аналітиків незадоволений попит на бензин марки АІ-95 уже перевищує 26 тисяч тонн. Місцеві думають про те, щоб переходити на дешевший та більш доступний газ.

Зокрема за нинішньої ситуації в Росії, АЗС більше втрачають на продажах бензину, ніж отримують. Наприклад, виручка від АІ-95 складає лише 47 копійок. За інфляції та вартості кредитів фактично це означає роботу "в нуль".

Однією з причин різкого зникнення пального з АЗС також називають українські удари на нафтопереробні заводи. Через атаки Росії доводиться зупиняти підприємства, а ремонти тривають щонайменше один місяць. Попри чималий попит вже зараз, який не можуть повноцінно закрити, улітку ситуація може стати ще гіршою. Адже люди їдуть у відпустки.