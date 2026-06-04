Как ограничили продажи бензина в Крыму

Об ограничениях на автозаправочных станциях Крыма сообщил "глава" региона Сергей Аксенов.

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По его словам, отныне водители могут приобрести на АЗС не более 20 литров в одни руки и только по талонам, которые были куплены ранее. Отпускать горючее за наличные не будут по всему полуострову.

С сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличные. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет,

– отметил Аксенов.

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Чтобы контролировать выполнение запрета "власти" назначила контролеров на каждую заправку. Их роль выполняют представители муниципальных и республиканских органов.

Они будут дежурить на АЗС и фиксировать номера автомобилей жителей полуострова, которые заправляются по талонам.

Как реагируют жители Крыма

Сразу после объявления Аксенова в Крыму возник ажиотаж. Люди начали публиковать в чатах и мессенджерах объявления о поиске топлива или талонов на заправку.

Быстро включились и перекупщики. Они предлагают бензин втрое дороже обычной цены. Например, АИ-92 и АИ-95 продают по 250 рублей за литр и выше.

В соцсетях также обсуждают, как доставить бензин в Крым. Некоторые пользователи пишут, что рассматривают возможность ездить за горючим в Краснодарский край, но это совсем не выгодно.

Как-то грустно ездить в Тамань. Бак в моей машине – 45 литров. Его хватает только на дорогу туда и обратно. Придется почти каждые выходные ездить за бензином. И таких, как я, будет пол Крыма,

– отметил один из водителей.

Между тем бензин стремительно исчезает на заправках Крыма даже по талонам. На некоторых АЗС его еще можно приобрести, а на других уже не продают даже по карточкам.

Заметьте! Тем временем автозаправочные сети полуострова, в частности, АТАН и ТЭС создали для водителей карты АЗС, где еще можно найти топливо.