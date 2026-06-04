Как ограничили продажи бензина в Крыму
Об ограничениях на автозаправочных станциях Крыма сообщил "глава" региона Сергей Аксенов.
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По его словам, отныне водители могут приобрести на АЗС не более 20 литров в одни руки и только по талонам, которые были куплены ранее. Отпускать горючее за наличные не будут по всему полуострову.
С сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличные. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет,
– отметил Аксенов.
Чтобы контролировать выполнение запрета "власти" назначила контролеров на каждую заправку. Их роль выполняют представители муниципальных и республиканских органов.
Они будут дежурить на АЗС и фиксировать номера автомобилей жителей полуострова, которые заправляются по талонам.
Как реагируют жители Крыма
Сразу после объявления Аксенова в Крыму возник ажиотаж. Люди начали публиковать в чатах и мессенджерах объявления о поиске топлива или талонов на заправку.
Быстро включились и перекупщики. Они предлагают бензин втрое дороже обычной цены. Например, АИ-92 и АИ-95 продают по 250 рублей за литр и выше.
В соцсетях также обсуждают, как доставить бензин в Крым. Некоторые пользователи пишут, что рассматривают возможность ездить за горючим в Краснодарский край, но это совсем не выгодно.
Как-то грустно ездить в Тамань. Бак в моей машине – 45 литров. Его хватает только на дорогу туда и обратно. Придется почти каждые выходные ездить за бензином. И таких, как я, будет пол Крыма,
– отметил один из водителей.
Между тем бензин стремительно исчезает на заправках Крыма даже по талонам. На некоторых АЗС его еще можно приобрести, а на других уже не продают даже по карточкам.
Заметьте! Тем временем автозаправочные сети полуострова, в частности, АТАН и ТЭС создали для водителей карты АЗС, где еще можно найти топливо.
Напомним, ранее в Севастополе оккупационная власть уже ввела ограничения на продажу горючего, установив лимит – не более 20 литров бензина на одного покупателя или одно транспортное средство.
Впоследствии, вечером 30 мая, "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о новых ограничения на топливо. В частности, бензин марки А-95 на автозаправочных станциях начали отпускать исключительно по талонам.
Кроме того, из-за дефицита ресурсов с 31 мая ввели дополнительный лимит и на бензин А-92 - не более 20 литров на одно авто. Также полностью запретили заправку горючего в канистры.
Чтобы получить талон, водителям необходимо было предъявлять российский паспорт и документы на транспортное средство.