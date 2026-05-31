Талоны на бензин в Крыму

О том, какие правила на покупку горючего вводит местная власть с 31 мая, говорится в сообщении Сергея Аксенова.

Так, глава временно оккупированного Крыма вечером 30 мая заявил, что бензин марки АИ-95 с 31 мая будут продавать только по талонам.

Продажа бензина марки АИ-95 на АЗС ATAN и ТЭС будет осуществляться только по талонам. Кроме того, из-за ограниченных запасов автомобильного бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную продажу – не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена,

– отметил Аксенов.

Он добавил, что с 31 мая выпуск бензина АИ-95 будет производиться с приоритетом на коммунальный и социальный транспорт.

По словам Аксенова, нормализацию ситуации ожидают в течение 30 дней. В частности он призвал крымчан и гостей республики сохранять спокойствие, доверять официальным сообщениям и проверять наличие топлива на АЗС (через сайт Министерства топлива и энергетики РК).

Ситуация на АЗС в Крыму

Накануне распространялась информация, что в Крыму начался топливный коллапс. Телеграмм-каналы публиковали фото и видео местных, где видно что к АЗС стоят огромные очереди из авто. Кое-где бензина нет, поэтому со стел заправочных станций убрали цены.

Напомним, что в 2026 году Украина вдвое увеличила атаки на российские НПЗ. По состоянию на 20 мая почти все крупные нефтеперерабатывающие заводы центральной России или остановили работу, или сократили объемы производства.

К слову, за два месяца Кремль потерял 20% дизеля от потенциальных объемов производства. Отмечается, что причиной сокращения мощностей являются атаки украинских дронов на российские НПЗ.