В России сокращается производство дизеля

О том, по каким причинам показатели уменьшаются, пишет Reuters.

Производство дизеля в России уменьшилось до 5,9 миллиона тонн в месяц. Предыдущие показатели в начале весны были на уровне 7,5 миллиона тонн. Причиной в издании называют атаки украинских дронов на российские НПЗ.

По расчетам издания, нефтеперерабатывающие заводы, которые пострадали от атак, сократили производство ресурса:

в апреле – до 1 миллиона тонн;

в мае – на 600 тысяч тонн.

Показатель за апрель снизился на 10% от привычного уровня производства, за май – еще на 10%. То есть в течение 2 месяцев Кремль потерял 20% от возможного общего количества дизеля.

Обратите внимание! В марте производство дизеля в России составило 7,5 миллиона тонн.

Зато в течение апреля 2026 года увеличился уровень экспорта топлива. + 8% против мартовского показателя. Но значение не превышает 3,3 миллиона тонн за апрель 2025 года.

То есть уменьшение производства затрудняет для России получение выгоды от высоких цен на нефть.

Ранее стало известно, что в России из-за приостановки работы некоторых нефтеперерабатывающих заводов (после украинских атак), возможен дефицит топлива. На некоторых АЗС уже не хватает бензина АИ-95. А летом кризис на рынке может только обостриться.

Также напомним, что для покрытия дефицита в бюджете Россия готовит на приватизацию (продажу) часть акций государственных компаний. В частности в пакете приватизации 20% Новороссийского морского торгового порта. Он является одним из крупнейших нефтяных портов России.