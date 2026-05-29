Какие последствия атаки врага на Нафтогаз

Под атаками врага оказались нефтегазовые объекты в Харьковской и Сумской области, сообщили в NaftogazUA.

Российские дроны нанесли удары сразу по нескольким активам. А по одному из объектов в Сумской области вражеские войска повторно всадили с интервалом всего в несколько часов.

В результате обстрелов на местах прилетов зафиксировали существенные повреждения.

Зафиксированы разрушения, на месте попаданий возникли пожары,

– сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

В компании отмечают, что атаки врага на важные газодобывающие объекты и нефтяную инфраструктуру Нафтогаза в четырех областях Украины продолжаются почти непрерывно.

Последние недели атаки на объекты Группы Нафтогаз стали систематическими. Почти ежедневными. Под ударами российских дронов находятся критически важные объекты в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях,

– подчеркнул Корецкий.

Ситуация в этих регионах остается сложной.

Обратите внимание! Наибольшие потери в последнее время Россия нанесла во время атаки на объекты Нафтогаза в Полтавской и Харьковской областях в ночь на 5 мая. Тогда в результате атаки загинуло трое сотрудников компании, а также двое спасателей ГСЧС, которые прибыли на ликвидацию пожара и попали под повторный обстрел.