Які наслідки атаки ворога на Нафтогаз
Під атаками ворога опинилися нафтогазові об'єкти у Харківській та Сумській області, повідомили в NaftogazUA.
Російські дрони завдали ударів одразу по кількох активах. А по одному з об’єктів на Сумщині ворожі війська повторно вгатили з інтервалом всього у кілька годин.
Внаслідок обстрілів на місцях прильотів зафіксували суттєві пошкодження.
Зафіксовано руйнування, на місці влучань виникли пожежі,
– повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
У компанії наголошують, що атаки ворога на важливі газовидобувні об'єкти та нафтову інфраструктуру Нафтогазу у чотирьох областях України тривають майже безперервно.
Останні тижні атаки на обʼєкти Групи Нафтогаз стали систематичними. Майже щоденними. Під ударами російських дронів перебувають критично важливі обʼєкти на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині,
– наголосив Корецький.
Ситуація у цих регіонах залишається складною.
Зауважте! Найбільших втрат останнім часом Росія завдала під час атаки на об'єкти Нафтогазу у Полтавській та Харківській областях у ніч на 5 травня. Тоді внаслідок атаки загинуло троє співробітників компанії, а також двоє рятувальників ДСНС, які прибули на ліквідацію пожежі і потрапили під повторний обстріл.
Нагадаємо, 23 травня Росія вдарила по об’єктах критичної інфраструктури Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині. Внаслідок атак обладнання зазнало серйозних пошкоджень, а на окремих об’єктах спалахнули масштабні пожежі. Водночас персонал встигли евакуювати.
Вранці 19 травня російська армія здійснила масовану атаку дронами по газовій інфраструктурі Чернігівської області. Під удар потрапили кілька виробничих майданчиків, де внаслідок влучань було пошкоджене критично важливе обладнання. Попри інтенсивність атаки, працівники не постраждали.
Вдень 18 травня та в ніч проти 19 травня окупанти також обстрілювали об’єкти Нафтогазу на Дніпропетровщині. Для ударів російські війська використовували балістичні ракети та безпілотники, які майже безперервно атакували активи компанії в регіоні. Тоді також вдалося уникнути жертв і постраждалих.
Ще раніше, 13 травня, російські обстріли зачепили газову інфраструктуру одразу в кількох областях України. На Харківщині дрон влучив у газовидобувний об’єкт, а на Житомирщині після атаки виникла пожежа на одному з виробничих майданчиків. Працівники компаній унаслідок тих ударів не постраждали.