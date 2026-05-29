Які наслідки атаки ворога на Нафтогаз

Під атаками ворога опинилися нафтогазові об'єкти у Харківській та Сумській області, повідомили в NaftogazUA.

Російські дрони завдали ударів одразу по кількох активах. А по одному з об’єктів на Сумщині ворожі війська повторно вгатили з інтервалом всього у кілька годин.

Внаслідок обстрілів на місцях прильотів зафіксували суттєві пошкодження.

Зафіксовано руйнування, на місці влучань виникли пожежі,

– повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У компанії наголошують, що атаки ворога на важливі газовидобувні об'єкти та нафтову інфраструктуру Нафтогазу у чотирьох областях України тривають майже безперервно.

Останні тижні атаки на обʼєкти Групи Нафтогаз стали систематичними. Майже щоденними. Під ударами російських дронів перебувають критично важливі обʼєкти на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині,

– наголосив Корецький.

Ситуація у цих регіонах залишається складною.

Зауважте! Найбільших втрат останнім часом Росія завдала під час атаки на об'єкти Нафтогазу у Полтавській та Харківській областях у ніч на 5 травня. Тоді внаслідок атаки загинуло троє співробітників компанії, а також двоє рятувальників ДСНС, які прибули на ліквідацію пожежі і потрапили під повторний обстріл.