Що відомо про наслідки атаки?

Внаслідок атаки об'єкти отримали значні пошкодження, але люди співробітники компанії не постраждали, повідомили в NaftogazUA.

Є серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі. Найважливіше – персонал встигли евакуювати,

– зазначили в Нафтогазі.

Наразі усі необхідні служби прибули на місця атаки і вже працюють над усуненням ушкоджень.

