Об этом сообщили в NaftogazUA.

Какие последствия российской атаки?

Днем 18 и в ночь на 19 мая Россия атаковала объекты инфраструктуры Группы Нафтогаз. Враг цинично ударил 3 баллистическими ракетами.

Также оккупанты почти непрерывно наносили удары БпЛА по активам Группы на Днепропетровщине. К счастью, никто не пострадал.

Есть повреждения и разрушения. Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги. Самое главное - по состоянию на эту минуту персонал атакованных объектов не пострадал,

– заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

На места ударов сразу прибыли соответствующие службы, которые следят за ситуацией с безопасностью и уточняют последствия российской атаки.

Вниманию! Советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил в разговоре с 24 Каналом, что под ударами украинских сил находится транспортная отрасль России. Это транспортная логистика по нефтеперевалки, в частности НПЗ. Именно деньги от экспорта нефти позволяют россиянам продолжать войну. Все это может подтолкнуть Россию, по его мнению, к более рациональному поведению. Однако единственное, что может повлиять на Кремль – это принуждение.

Что еще известно об атаках России на объекты Нафтогаза?

В ночь на 5 мая Россия нанесла массированный удар по газодобывающим объектам Нафтогаза на Полтавщине и Харьковщине, в результате чего были погибшие.

Среди погибших – газовики Александр Козин, Юрий Мусиенко, Михаил Дуб и спасатели Виктор Кузьменко и Дмитрий Скриль. В результате атаки также пострадали еще 37 человек, а объекты подверглись значительным разрушениям, что повлияло на добычу газа.

Российские войска 4 мая нанесли удар по Сумской и Харьковской областях, поражены пять объектов Нафтогаза. Пожары на объектах привели к временной остановке производственных процессов, ситуацию стабилизируют специалисты ГСЧС и Нафтогаза.