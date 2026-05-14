Массированная атака включала в себя удары крылатыми ракетами, баллистическими ракетами наземного и воздушного базирования, а также более 1500 дронов. Военные и политические эксперты специально для 24 Канала разобрали особенности этой атаки России по Украине, объяснили, почему она состоялась именно в этот период и чего ждать от оккупантов дальше.

Почему Россия растянула атаку на долгое время?

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал, что в середине апреля была такая подобная атака, которая началась однажды утром и закончилась за сутки. В течение дня россияне атаковали Украину дронами, а затем активизировались с большим количеством ракет. Цель оккупантов – истощить систему ПВО, истощить наши возможности и средства, поэтому они и растянули атаку во времени.

К тому же есть элемент психологического воздействия на общество, бизнес, которые функционируют днем, чтобы поджать население морально и ответить за то, что Украина создала им проблемы во время парада, когда Россия должна была прогнуться и просить у США установить перемирие. Так они отвечают гражданскому населению, как всегда, давят на наше общество и людей,

– отметил майор ВСУ.

Он продолжил, что все же такое количество дронов им трудно запустить одновременно, поскольку Украина существенно влияет и на источники выхода этих дронов, то есть по аэродромам и пусковым площадкам. Неоднократно уже даже в 2026 году Силы беспилотных систем поражали аэродромы в Донецкой области. У россиян есть много проблем, но одновременно и много задач, которые они пытаются выполнить во время атак.

В чем еще были особенности атаки России по Украине?

Военный обозреватель Василий Пехньо заметил, что более 1500 дронов, которые атаковали Украину за одни сутки, это рекорд. Ее особенность в том, что россияне активнее использовали приграничье. "Шахеды" проходили фактически над территорией Беларуси, Молдовы, Румынии. На своей территории Украина имеет возможность значительно лучше разворачивать системы ПВО.

"По моей информации, примерно 30% вражеских БпЛА сейчас обезвредили зенитные дроны. Россияне, понимая это, пытаются найти различные тактики, и для обстрелов Украины используют фактически территорию сопредельных стран. Украина не может сбивать цели над территорией Молдовы или Румынии, а они их также не сбивают, поэтому Россия часто использует эти коридоры, чтобы наносить удары по Западу Украины, – отметил военный обозреватель.

По его словам, например, Ужгород подвергся крупнейшей дроновой атаке во время войны. Трудно искать логику в действиях террориста, ведь в подавляющем большинстве были атакованы жилые дома. Этот массированный обстрел состоялся еще и на фоне переговоров Трампа с Си, которые происходят в Китае. Так Россия хотела показать двум лидерам сверхдержав, будто она еще тоже на плаву.

Какой была цель обстрела Украины на фоне визита Трампа в Си?

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов высказал мнение, что Путин обстрелом Украины как минимум стремился обеспечить соответствующий фон визита Трампа в Си и напомнить, чтобы без России не договаривались о России. Путин сейчас боится, что США и Китай придут к определенному согласию в контурах разговора об Украине без России.

Китай – это та страна, которая может заставить Россию не только прекратить огонь, но и быть гарантом того, что Россия будет это соглашение выполнять. И тут вопрос в том, кто в чьей зоне национальных интересов находится, и кто главный. Путин любит обстреливать Украину накануне разговоров с Трампом и тому подобное. Обычно именно по Киеву, потому что здесь есть и западные журналисты, и посольства,

– подчеркнул исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Он добавил, что Путин ведет себя как террорист с заложниками, который требует выполнить свои желания и начинает убивать заложников, обвиняя в этом правоохранителей. Путин пытается показать себя влиятельным человеком, который должен быть тоже за столом переговоров.

