Прежде всего враг целился на столицу. Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Смотрите также Ночью Украину атаковали ракеты, а утром снова бьют дроны: куда летят вражеские цели

Какие детали атаки известны?

Президент сообщил о продолжении спасательной операции в Киеве на месте попадания беспилотника в жилую 9-этажку. По его словам, в результате удара противника один из подъездов этого дома полностью разрушен.

Владимир Зеленский отметил, что спасателям удалось эвакуировать десятки жителей. Впрочем, несмотря на это, к сожалению, подтверждена гибель одного человека. По предварительным данным под завалами еще могут оставаться люди.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

"За ночь россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистикой, аэробаллистикой, крылатыми ракетами. Главная цель этого удара – Киев. В городе есть повреждения на 20 локациях", – пишет он.

По его словам, в результате сегодняшней российской атаки в столице повреждены исключительно объекты гражданской инфраструктуры, в частности, прежде всего речь идет о жилых домах, учебное заведение, а также ветеринарную клинику.

Также президент сообщил, что разрушения инфраструктуры фиксируют и в Киевской области. Кроме вышеупомянутого, ударов подверглись объекты энергетики в Кременчуге, а также портовая и жилая застройка в городе Черноморск.

Всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и общин. Это точно не действия тех, кто считает, что война идет к завершению. Важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе,

– написал Владимир Зеленский.

Последствия российского удара: смотрите видео

По его мнению, необходимо и в дальнейшем укреплять украинскую ПВО, для этого ключевое значение имеет программа PURL. Он подчеркнул, что международное сообщество также должно и в дальнейшем усиливать давление на Россию ради мира.

Справочно. PURL называют согласованный список приоритетных потребностей Украины, под который выделяют средства страны-партнеры и союзники, чтобы ускорить поставки оружия без длительных бюрократических процедур.

Что говорят в Воздушных силах ВСУ?

Руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что в целом в течение ночи россияне ударили по Украине, применив более 700 воздушных средств.

Как видим сегодня по удару уже ночном, большое количество средств воздушного нападения – 731. Переживаем сейчас самые большие удары вообще, которые были за время полномасштабного вторжения с применением крылатых и баллистических ракет, также дронов различных типов,

– рассказал он.

По его словам, во время массированной атаки российская сторона использовала дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также реактивные беспилотники и барражирующие боеприпасы "Бандероль", которые обнаружили украинские военные.

"Надо понимать, что противник атакует большим количеством уже какие сутки. Об этом говорили много накануне... Была чрезвычайно короткая пауза после вчерашнего удара вечером, которой было мало для отдыха", – добавил он.

Что еще известно об атаке?

Ночью также атаковали Салтовский и Шевченковский районы Харькова, там сообщали о попаданиях. Всего пострадали 23 человека, среди них оказалось двое детей, речь идет о 8-летнем мальчике и 13-летней девочке.

Под массированный ударом также была Одесская область. Повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт портовой инфраструктуры. Разрушен один из этажей жилой многоэтажки, пострадали двое мужчин.

Также враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Без электричества остались более 31 тысячи абонентов, также известно о двух пострадавших. Есть разрушения жилых и административных зданий.