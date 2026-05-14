К сожалению, два человека пострадали. Об этом пишет председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Какие последствия атаки на Одесскую область?

Под удары врага попали объекты портовой инфраструктуры.

В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Пожары, возникшие, оперативно ликвидированы спасателями,

– сообщил Кипер.

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Там уточнили, что россияне массированно атаковали беспилотниками объекты портовой и гражданской инфраструктуры.

В частности, поврежден один из этажей жилой многоэтажки.

Пострадавшими оказались 33-летний и 70-летний мужчины. Их госпитализировали в больницу.

Что известно о последствиях в других регионах?

В Киеве известно об одном 30-летнем погибшем мужчине и 32 пострадавших, среди которых двухмесячный ребенок и сотрудник полиции. В Дарницком районе в результате попадания в 9-этажный дом разрушен один подъезд. Всего в городе повреждено 11 многоэтажных жилых домов, 27 автомобилей, супермаркет, два автосалона, две автозаправочные станции, бизнес-центр и СТО.

Враг также нанес комбинированный удар по Кременчугскому району Полтавской области. В результате атаки повреждено технологическое оборудование промышленного предприятия и транспортные средства и складские помещения автотранспортного предприятия. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов на двух локациях. Информации о травмированных не поступало.

Утром 15 человек пострадали от атаки России на Харьков. Страна-террористка ударила БпЛА по Шевченковскому району.