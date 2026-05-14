Об этом информируют в КГВА и городской голова Виталий Кличко. Вот что известно на данный момент.
Какие последствия массированной атаки на Киев 14 мая?
Пострадавшие. По состоянию на сейчас в результате атаки – 4 пострадавших. Госпитализировали 2 человек. Дарницкий район. Падение обломков на открытой территории и еще на одной локации возле нежилого здания. Также поврежден жилой дом – обвалились конструкции, под завалами заблокированы люди. В этом же районе горят МАФы и пожар на АЗС. Шевченковский район. Попадание в нежилое здание. Голосеевский район. Обломки упали на проезжую часть дороги. На другой локации повреждено пустое здание. Произошло падение обломков на здание бизнес-центра. Оболонский район. Повреждения нежилого здания, падения обломков ракеты. Обломки упали на трехэтажное здание паркинга и на здание бизнес-центра. Также есть попадание обломков в квартиру на 12-м этаже жилого дома, возникло возгорание. И попадание в 25-этажный недострой. Соломенский район. На парковке горит автомобиль. Обломки упали на территорию нежилой застройки. Днепровский район. Упали обломки БпЛА, загорелась крыша 5-этажного жилого дома. По другой локации поврежден жилой дом, еще по другой – попадание в частный дом. Горят гаражи и припаркованные авто.
Как происходила атака на Украину 14 мая?
Новая массированная атака на Украину началась примерно в 1 час ночи. Россия запустила сотни ударных БПЛА, а также применила баллистические ракеты. Ближе к 3 утра начался обстрел крылатыми ракетами.
Киев и Киевская область оказались в эпицентре ударов врага. Работали активно силы Противовоздушной обороны. Местные жители слышали много взрывов. Также под ударом была Полтавская область.