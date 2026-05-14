Об этом информируют в КГВА и городской голова Виталий Кличко. Вот что известно на данный момент.

Какие последствия массированной атаки на Киев 14 мая?

05:01, 14 мая Пострадавшие. По состоянию на сейчас в результате атаки – 4 пострадавших. Госпитализировали 2 человек. 05:00, 14 мая Дарницкий район. Падение обломков на открытой территории и еще на одной локации возле нежилого здания. Также поврежден жилой дом – обвалились конструкции, под завалами заблокированы люди. В этом же районе горят МАФы и пожар на АЗС. 04:59, 14 мая Шевченковский район. Попадание в нежилое здание. 04:58, 14 мая Голосеевский район. Обломки упали на проезжую часть дороги. На другой локации повреждено пустое здание. Произошло падение обломков на здание бизнес-центра. 04:57, 14 мая Оболонский район. Повреждения нежилого здания, падения обломков ракеты. Обломки упали на трехэтажное здание паркинга и на здание бизнес-центра. Также есть попадание обломков в квартиру на 12-м этаже жилого дома, возникло возгорание. И попадание в 25-этажный недострой. 04:56, 14 мая Соломенский район. На парковке горит автомобиль. Обломки упали на территорию нежилой застройки. 04:55, 14 мая Днепровский район. Упали обломки БпЛА, загорелась крыша 5-этажного жилого дома. По другой локации поврежден жилой дом, еще по другой – попадание в частный дом. Горят гаражи и припаркованные авто.

Как происходила атака на Украину 14 мая?

Новая массированная атака на Украину началась примерно в 1 час ночи. Россия запустила сотни ударных БПЛА, а также применила баллистические ракеты. Ближе к 3 утра начался обстрел крылатыми ракетами.

Киев и Киевская область оказались в эпицентре ударов врага. Работали активно силы Противовоздушной обороны. Местные жители слышали много взрывов. Также под ударом была Полтавская область.