Про це інформують у КМВА та міський голова Віталій Кличко. Ось що відомо на цей момент.

Які наслідки масованої атаки на Київ 14 травня?

05:01, 14 травня Постраждалі. Станом на зараз внаслідок атаки – 4 постраждалих. Госпіталізували 2 людей. 05:00, 14 травня Дарницький район. Падіння уламків на відкритій території та ще на одній локації біля нежитлової будівлі. Також пошкоджено житловий будинок – обвалилися конструкції, під завалами заблоковані люди. У цьому ж районі палають МАФи та пожежа на АЗС. 04:59, 14 травня Шевченківський район. Влучання у нежитлову будівлю. 04:58, 14 травня Голосіївський район. Уламки впали на проїжджу частину дороги. На іншій локації пошкоджено порожню будівлю. Сталося падіння уламків на будівлю бізнес-центру. 04:57, 14 травня Оболонський район. Пошкодження нежитлової будівлі, падіння уламків ракети. Уламки впали на триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру. Також є влучання уламків у квартиру на 12-му поверсі житлового будинку, виникло загоряння. І влучання у 25-поверхову недобудову. 04:56, 14 травня Соломʼянський район. На парковці горить автомобіль. Уламки впали на територію нежитлової забудови. 04:55, 14 травня Дніпровський район. Упали уламки БпЛА, загорівся дах 5-поверхового житлового будинку. За іншою локацією пошкоджено житловий будинок, ще за іншою – влучання у приватний будинок. Горять гаражі та припарковані авто.

Як відбувалася атака на Україну 14 травня?

Нова масована атака на Україну розпочалася приблизно о 1 ночі. Росія запустила сотні ударних БпЛА, а також застосувала балістичні ракети. Ближче до 3 ранку почався обстріл крилатими ракетами.

Київ та Київська область опинилися в епіцентрі ударів ворога. Працювали активно сили Протиповітряної оборони. Місцеві жителі чули багато вибухів. Також під ударом була Полтавська область.