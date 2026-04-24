Чи можливо відремонтувати Дарницьку ТЕЦ до зими?

Як розповів експерт з енергетики Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу, ситуація на Дарницькій ТЕЦ є складною через значні пошкодження внаслідок обстрілів, однак вона залишається придатною для відновлення.

На думку експерта, альтернативи ремонтам великих об'єктів виробництва тепла наразі не існує, оскільки Київ та інші міста залежні від цього виду теплопостачання.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Будівництво когенерації в Києві, по суті – невеликих генераторів, які виробляють електроенергію і тепло, – це нереалістично. Точково – так, це закриває питання, але тільки точково. Можна підтягнути котельні на правому березі: їх зараз намагаються підсилити, аби вони видавали більший обсяг тепла. Але він також буде невеликий. За планами, від сили там наростять 10 – 15%. Лівий берег за рахунок цього забезпечити не вийде.

За словами Юрія Корольчука, відновлення пошкоджених київських теплоелектроцентралей можливе, проте їхня ефективність буде нижчою щонайменше на 20%, тож тепла буде менше.

Зверніть увагу! Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів Суспільному, що роботи з відновлення Дарницької ТЕЦ тривають, а в підготовці до опалювального сезону бере участь держава.

Як раніше розповідав у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Володимир Омельченко, наявного до настання холодів часу недостатньо, аби повністю відремонтувати пошкоджені ТЕЦ Києва.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Усі ТЕЦ неможливо буде за такий стислий термін відновити. Там, де можна відремонтувати теплову частину ТЕЦ, потрібно це зробити. Наприклад, на Дарницькій, ТЕЦ-6, ТЕЦ-5. Але на тій же Дарницькій ТЕЦ не зможуть відновити більше 30%. Тому потрібно займатися заміщенням вибулих потужностей.

За оцінкою експерта, на відновлення Дарницької ТЕЦ потрібні 600 – 700 мільйонів євро, а також не менш як 2,5 – 3 роки роботи. Водночас одним зі способів забезпечити теплом жителів лівого берега столиці Володимир Омельченко називає мобільні модульні котельні потужністю до 10 мегаватів. Вони можуть забезпечувати опаленням 25 – 30 будинків.

На думку народного депутата, першого заступника голови комітету з питань енергетики та ЖКГ Олексія Кучеренка, відновити Дарницьку ТЕЦ та встановити модульні котельні до початку холодів фізично неможливо з огляду на складні погоджувальні процедури та відсутність необхідної інфраструктури.

Зауважте! 20 квітня в Агентстві відновлення повідомили про розробку плану резервного теплопостачання для району столиці, який обслуговує одна з ТЕЦ Києва. Розглядають варіанти різних технічних рішень та підходів, зокрема резервне живлення, когенерацію, можливість швидкого перепідключення.

Що відомо про пошкодження Дарницької ТЕЦ у Києві?

Дарницька ТЕЦ забезпечувала теплом 500 тисяч жителів Києва. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль наприкінці лютого, Росія завдала по ТЕЦ 13 ракетних та дронових ударів, зокрема 9 – за останні пів року.

Унаслідок чергового удару в січні станція припинила виробництво електроенергії, а на початку лютого зупинилося виробництво тепла після прильоту 5 балістичних ракет. Без опалення залишилися:

понад 1 100 багатоквартирних будинків;

118 шкіл та дитсадків;

18 лікарень.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка на початку лютого, на відновлення Дарницької ТЕЦ потрібно щонайменше два місяці за умови відсутності обстрілів, оскільки вона отримала критичні ушкодження.