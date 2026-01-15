Яке резервне живлення застосовують?

Про це розповів під час брифінгу виконувач обовʼязків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передає 24 Канал.

За його словами, наразі у столиці проводять низку заходів із забезпечення резервного живлення.

Місто Київ з точки зору електроспоживання є найбільшим в Україні, і та інфраструктура, яка розташована у місті, також по енергоспоживанню є найбільшою. Тому ми маємо найбільші потужності з точки зору резервування,

– зазначив Пантелєєв.

Зокрема, наразі у Києві діє найбільша кількість мобільних котелень. Вони працюють на підтримку лікарень, закладів соціальної сфери та пунктів незламності.

При цьому у КМДА додають, що там, де ситуація з теплопостачанням покращується, котельні залишають на об'єктах.

Також у столиці діє генераторне господарство потужністю близько 60 мегаватів, а в останні дні розгортають додаткове живлення:

6,8 мегавата додає Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС);

ще 7 мегаватів забезпечує місто.

Це дизельні генератори, які закривають певні ділянки, де це раціонально і дозволяє заживити більшу кількість абонентів, додали в КМДА

Які міні-ТЕЦ працюють у Києві?

Водночас Пантелєєв розповів, що у Києві вже змонтували 5 міні-ТЕЦ. З цих когенераційних установок поки що працюють лише дві. Ще на трьох електростанціях проводяться пусконалагоджувальні роботи.

Загалом усі 5 міні-ТЕЦ мають забезпечити потужність у 66 мегаватів, але цього для покриття усього споживання столиці замало. Проте у КМДА наголошують, що станції допоможуть забезпечити енергією окремі об'єкти.

Ми ще докуповуємо, зараз бачимо ризики – завдаються удари по газовій інфраструктурі. На нашу думку, потрібне диференціювання,

– зауважив Пантелєєв.

Він додав, КМДА замовило також дизельну електростанцію потужністю 20 мегаватів, яку планують запустити у березні. Ще одна велика станція орієнтовно може запрацювати у серпні.

Усі електростанції монтують одразу у захисних спорудах.

Зауважте! За інформацією Міненерго, найскладніша ситуація з енергопостачанням в Україні зараз Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються.

