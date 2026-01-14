Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 14 січня.
Що сказав Зеленський про підготовку Києві до блекауту?
Володимир Зеленський сказав, що урядовці проаналізували ситуацію в частині наших міст. За словами президента, нині особлива складна ситуація – в Києві. Також непросто зі світлом в Одесі, Дніпрі та області, Кривому Розі й іще в деяких інших містах й регіонах.
Багато бачимо – зроблено, зокрема, у Харкові – там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності,
– зауважив президент.
Він також підкреслив, що треба зараз терміново виправляти ситуацію з енергетикою у Києві. Як наголосив український лідер, для цього повинні бути відповідні рішення.
До речі, експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповів в етері 24 Каналу, що можна очікувати на зміни на краще щодо енергопостачання та опалення в Україні. За словами експерта, ситуація може покращитися в лютому, коли спадуть морози.
Що раніше казали у владі про енергетичну кризу в Києві?
Новий міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що енергетична криза в Києві виникла через недостатню підготовку до російських обстрілів. Через це, за словами урядовця, тепер доведеться вживати кризових заходів, але Міненерго до цього готове.
Виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв наголосив, що у столиці ситуація з водопостачанням та опаленням відносно контрольована, за винятком кількох районів. Водночас, як зауважив посадовець, у Києві відбуваються екстрені та аварійні відключення світла, найбільше потерпає Лівий берег столиці.
Варто зазначити, що Володимир Зеленський 14 січня оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України. На тлі цього буде скасовано комендантську годину в частині міст та громад та розширено імпорт електрики.