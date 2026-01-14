За словами політика, уряд максимально спростить усе, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Йдеться про уникнення будь-яких бюрократичних процедур, передає 24 Канал із посиланням на звернення президента.

Що перебачає надзвичайний стан в енергетиці?

Крім того, глава держави доручив скасувати комендантську годину для частини міст і громад, де це дозволяє безпекова ситуація. Такий крок допоможе людям отримати максимальний доступ до пунктів підтримки, а бізнесу – спланувати роботу раціонально.

Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше пунктів незламності.