14 січня Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в енергетиці України. Президент доручив уряд переглянути правила щодо комендантської години на час надзвичайно холодної погоди, передає 24 Канал із посиланням на пост глави держави.

Навіщо потрібні зміни у комендантській годині?

Політик пояснив, що у людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі.

Зауважимо! На сьогодні комендантська година у різних регіонах починається у різний час – залежно від безпекових умов. Наприклад, у Києві та області вона діє з 00:00 до 05:00.

Також Зеленський анонсував запровадження в енергетиці України режиму надзвичайної ситуації. Він наказав урядовцям посилити роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки.

Що відомо про ситуацію зі світлом і теплом в Україні?