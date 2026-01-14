14 січня Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в енергетиці України. Президент доручив уряд переглянути правила щодо комендантської години на час надзвичайно холодної погоди, передає 24 Канал із посиланням на пост глави держави.

Навіщо потрібні зміни у комендантській годині?

Політик пояснив, що у людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі.

Зауважимо! На сьогодні комендантська година у різних регіонах починається у різний час – залежно від безпекових умов. Наприклад, у Києві та області вона діє з 00:00 до 05:00.

Також Зеленський анонсував запровадження в енергетиці України режиму надзвичайної ситуації. Він наказав урядовцям посилити роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки.

Що відомо про ситуацію зі світлом і теплом в Україні?

  • Ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні атаки Росії на енергетичні об'єкти та погодні умови.
  • Найважчою ситуація є у столичному регіоні та області. Втім, вже з 15 січня кількість годин зі світлом для киян має збільшитися.
  • Близько 400 будинків у Києві – без опалення.
  • Певні обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.
  • На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак було знеструмлено 74 тисячі споживачів.
  • Через несприятливі погодні умови знеструмлені 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.
  • У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.