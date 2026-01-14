Під час пленарного засідання у Верховній Раді прем'єр-міністр Юлія Свириденко спрогнозувала, коли можна очікувати на зменшення відключень світла у Києві, передає 24 Канал.

Яка ситуація зі світлом у Києві?

Наразі на правому березі столиці – у Шевченківському, Подільському, частині Солом' янського, Голосіївського та Печерського районів – застосовують наступні графіки: 5 годин зі світлом і 5 без світла.

Водночас на лівому березі – у Деснянському, Дніпровському Дарницькому районах – діють жорсткіші обмеження: 3 – 4 години зі світлом і 9 – 10 годин без. Такі ж графіки діють і для Оболонського району і частково Шевченківського.

Свириденко зазначила, що за умови відсутності масованих атак з четверга вечора 15 січня очікується покращення графіків відключень.

Також вона пояснила, що уряд переглянув підходи до електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Це рішення дозволило вивільнити додаткові потужності, що дає можливість збільшити для населення кількість черг зі світлом на одну – дві порівняно з попередніми графіками.

Крім того, за словами чиновниці, в Києві в будинках, де є найбільші проблеми із заживленням, встановлюють генератори. Влада може завдяки генераторам заживлювати цілі райони столиці.

Своєю чергою новообраний міністр енергетики Денис Шмигаль визнав, що Київ був зовсім непідготовлений до відключень електрики, тому зараз уряду доводиться вживати кризових заходів.