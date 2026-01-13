Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Коваленка.
До теми Не спрацювало в жодній війні: чого Росія хоче досягти ударами по енергетиці
Яка ситуація зі світлом у Києві?
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів про актуальну ситуацію.
Все місто знаходиться в екстрених відключеннях. Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилась до рівня лівого берега,
– написав він.
Також Коваленко закликав киян подавати реальні заявки, оскільки зараз "дуже багато аварій і хочеться, щоб ресурс використовувався там, де він реально потрібен".
"Велика кількість заявок іде на мережі про проблеми зі світлом. Треба розуміти, що ресурс бригад обмежений. І виходить так, що приблизно 70% виїздів – це умовно хибні. Тобто люди роблять заявки, через те, що світла менше, ніж очікували. Або проблеми на будинках. І тільки 30% – це реальні проблеми, де треба втручання бригад мереж", – написав гендиректор YASNO.
Що зі світлом у Києві після атак?
Остання атака на столицю була в ніч на 13 січня. В Києві чули вибухи і роботу ППО. Вночі ворог атакував столицю й область дронами і балістикою, а зранку полетіли крилаті ракети.
Через атаку по інфраструктурі в області Бучанський район спіткали екстрені відключення. В Броварському та Бориспільському районах вони досі тривають після ударів 9 січня.
У Києві теж запровадили екстрені відключення. В багатьох будинках світла немає від ранку 13 січня. Декому не змогли дати опалення ще з 9 січня.
Вдень 13 січня Віталій Кличко заявив, що після сьогоднішнього обстрілу в столиці ще більший дефіцит електроенергії – навіть для забезпечення критичної інфраструктури.
Стався навіть тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря.
Рух трамваїв і тролейбусів на правому березі дублюють автобуси.
Напередодні була інформація, що деякі магазини великих торгових мереж закриваються, бо їхні генератори не витримують навантаження. Але це не означає масове закриття, як писав дехто в мережі.
Нагадаємо, що в Києві понад тиждень тримається морозна погода і вдень, і вночі.