Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Коваленка.

Яка ситуація зі світлом у Києві?

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів про актуальну ситуацію.

Все місто знаходиться в екстрених відключеннях. Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилась до рівня лівого берега,
– написав він.

Також Коваленко закликав киян подавати реальні заявки, оскільки зараз "дуже багато аварій і хочеться, щоб ресурс використовувався там, де він реально потрібен".

"Велика кількість заявок іде на мережі про проблеми зі світлом. Треба розуміти, що ресурс бригад обмежений. І виходить так, що приблизно 70% виїздів – це умовно хибні. Тобто люди роблять заявки, через те, що світла менше, ніж очікували. Або проблеми на будинках. І тільки 30% – це реальні проблеми, де треба втручання бригад мереж", – написав гендиректор YASNO.

Що зі світлом у Києві після атак?

  • Остання атака на столицю була в ніч на 13 січня. В Києві чули вибухи і роботу ППО. Вночі ворог атакував столицю й область дронами і балістикою, а зранку полетіли крилаті ракети.

  • Через атаку по інфраструктурі в області Бучанський район спіткали екстрені відключення. В Броварському та Бориспільському районах вони досі тривають після ударів 9 січня.

  • У Києві теж запровадили екстрені відключення. В багатьох будинках світла немає від ранку 13 січня. Декому не змогли дати опалення ще з 9 січня.

  • Вдень 13 січня Віталій Кличко заявив, що після сьогоднішнього обстрілу в столиці ще більший дефіцит електроенергії – навіть для забезпечення критичної інфраструктури.

  • Стався навіть тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря.

  • Рух трамваїв і тролейбусів на правому березі дублюють автобуси.

  • Напередодні була інформація, що деякі магазини великих торгових мереж закриваються, бо їхні генератори не витримують навантаження. Але це не означає масове закриття, як писав дехто в мережі.

  • Нагадаємо, що в Києві понад тиждень тримається морозна погода і вдень, і вночі.