Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Коваленко.

Какова ситуация со светом в Киеве?

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал об актуальной ситуации.

Весь город находится в экстренных отключениях. Если очень упрощать, то ситуация на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега,

– написал он.

Также Коваленко призвал киевлян подавать реальные заявки, поскольку сейчас "очень много аварий и хочется, чтобы ресурс использовался там, где он реально нужен".

"Большое количество заявок идет на сети о проблемах со светом. Надо понимать, что ресурс бригад ограничен. И получается так, что примерно 70% выездов – это условно ложные. То есть люди делают заявки, из-за того, что света меньше, чем ожидали. Или проблемы на домах. И только 30% – это реальные проблемы, где надо вмешательство бригад сетей", – написал гендиректор YASNO.

Что со светом в Киеве после атак?