Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Коваленко.

Какова ситуация со светом в Киеве?

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал об актуальной ситуации.

Весь город находится в экстренных отключениях. Если очень упрощать, то ситуация на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега,
– написал он.

Также Коваленко призвал киевлян подавать реальные заявки, поскольку сейчас "очень много аварий и хочется, чтобы ресурс использовался там, где он реально нужен".

"Большое количество заявок идет на сети о проблемах со светом. Надо понимать, что ресурс бригад ограничен. И получается так, что примерно 70% выездов – это условно ложные. То есть люди делают заявки, из-за того, что света меньше, чем ожидали. Или проблемы на домах. И только 30% – это реальные проблемы, где надо вмешательство бригад сетей", – написал гендиректор YASNO.

Что со светом в Киеве после атак?

  • Последняя атака на столицу была в ночь на 13 января. В Киеве слышали взрывы и работу ПВО. Ночью враг атаковал столицу и область дронами и баллистикой, а утром полетели крылатые ракеты.

  • Из-за атаки по инфраструктуре в области Бучанский район постигли экстренные отключения. В Броварском и Бориспольском районах они до сих пор продолжаются после ударов 9 января.

  • В Киеве тоже ввели экстренные отключения. Во многих домах света нет с утра 13 января. Некоторым не смогли дать отопление еще с 9 января.

  • Днем 13 января Виталий Кличко заявил, что после сегодняшнего обстрела в столице еще больший дефицит электроэнергии – даже для обеспечения критической инфраструктуры.

  • Произошел даже временный сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха.

  • Движение трамваев и троллейбусов на правом берегу дублируют автобусы.

  • Накануне была информация, что некоторые магазины крупных торговых сетей закрываются, потому что их генераторы не выдерживают нагрузки. Но это не означает массовое закрытие, как писал некоторые в сети.

  • Напомним, что в Киеве больше недели держится морозная погода и днем, и ночью.