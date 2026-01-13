Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Коваленко.
К теме Не сработало ни в одной войне: чего Россия хочет достичь ударами по энергетике
Какова ситуация со светом в Киеве?
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал об актуальной ситуации.
Весь город находится в экстренных отключениях. Если очень упрощать, то ситуация на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега,
– написал он.
Также Коваленко призвал киевлян подавать реальные заявки, поскольку сейчас "очень много аварий и хочется, чтобы ресурс использовался там, где он реально нужен".
"Большое количество заявок идет на сети о проблемах со светом. Надо понимать, что ресурс бригад ограничен. И получается так, что примерно 70% выездов – это условно ложные. То есть люди делают заявки, из-за того, что света меньше, чем ожидали. Или проблемы на домах. И только 30% – это реальные проблемы, где надо вмешательство бригад сетей", – написал гендиректор YASNO.
Что со светом в Киеве после атак?
Последняя атака на столицу была в ночь на 13 января. В Киеве слышали взрывы и работу ПВО. Ночью враг атаковал столицу и область дронами и баллистикой, а утром полетели крылатые ракеты.
Из-за атаки по инфраструктуре в области Бучанский район постигли экстренные отключения. В Броварском и Бориспольском районах они до сих пор продолжаются после ударов 9 января.
В Киеве тоже ввели экстренные отключения. Во многих домах света нет с утра 13 января. Некоторым не смогли дать отопление еще с 9 января.
Днем 13 января Виталий Кличко заявил, что после сегодняшнего обстрела в столице еще больший дефицит электроэнергии – даже для обеспечения критической инфраструктуры.
Произошел даже временный сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха.
Движение трамваев и троллейбусов на правом берегу дублируют автобусы.
Накануне была информация, что некоторые магазины крупных торговых сетей закрываются, потому что их генераторы не выдерживают нагрузки. Но это не означает массовое закрытие, как писал некоторые в сети.
Напомним, что в Киеве больше недели держится морозная погода и днем, и ночью.