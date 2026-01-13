Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала объяснил, чего Кремль хотел достичь этой тактикой. Он отметил, что в реальности такие удары не дают результата, на который рассчитывает Россия.

Смотрите также Россия использует "Шахеды" для дистанционного минирования: где зафиксировали такие случаи

Удары по энергетике не заставляют общество "сдаться"

Есть военная логика, которую часто пытаются объяснить такие атаки: бить по объектам, без которых трудно жить, чтобы сломать волю людей к сопротивлению. Но в реальном мире это почти никогда не дает результата, потому что население быстро понимает, кто является источником проблем.

Доктрина Дуэ в теории существует, но на практике она никогда не давала результата,

– сказал Ус.

Вместо того чтобы требовать капитуляции, общество обычно только сильнее злится на агрессора.

Интересно! Доктрина Дуэ – это военная теория итальянского генерала Джулио Дуэ, сформулирована в первой половине ХХ века. Она исходит из идеи, что массированные авиаудары по тылу, промышленности и гражданской инфраструктуре должны сломать мораль населения и заставить государство капитулировать. На практике же исторический опыт показал, что такие удары редко достигают заявленной цели и чаще лишь усиливают сопротивление общества.

Давление через холод и темноту не меняет причинно – следственной связи: ответственность за разрушения люди возлагают на того, кто запускает ракеты.

Чем больше вы создаете нам проблемы, тем больше возникает желание отомстить вам, а не сбросить свое правительство,

– подчеркнул Ус.

Поэтому даже если отключения истощают и даются трудно, эта стратегия не приносит России того, на что она рассчитывает. Удары по энергетике не превращаются в "победу" в головах людей, потому что они лишь усиливают ощущение несправедливости и сопротивление.

Почему Россия все равно продолжает эту тактику?

Несмотря на то, что такая стратегия не ломает общество, Россия все равно пытается играть в долгую. Ставка делается на усталость, холод и бытовые трудности, которые должны накапливаться и давить ежедневно. Но даже в этих условиях не стоит подхватывать тон российской пропаганды, которая рисует картинку неизбежного "краха".

Это не приведет к тому, что население подчинится, несмотря на то, что очень трудно, мерзнем и сидим без света,

– сказал Ус.

Он добавил, что враг пытается разрушить ощущение перспективы и навязать мнение, будто выхода нет. Однако реальность, по его словам, сложнее: даже в странах без войны случаются серьезные экономические и энергетические проблемы, поэтому сам факт трудностей не означает поражения.

Что помогает Украине выдерживать удары России?

Реальная картина отличается от той, которую Россия пытается навязать. Последствия атак ощутимы, но страна не "останавливается" и не переходит в состояние беспомощности, потому что есть системная работа, которая каждый раз уменьшает ущерб и возвращает энергетику к жизни.

Мы благодарим энергетиков, которые восстанавливают поврежденные объекты,

– подчеркнул Ус.

Так же важной он назвал работу противовоздушной обороны, которая сбивает часть ракет и дронов, не давая врагу нанести максимальный ущерб. По его словам, именно благодаря усилиям многих людей Россия не получает того результата, который "рисует" в своей пропаганде

Сказать, что они ставят нас на колено, я абсолютно не готов,

– подчеркнул Ус.

Он подытожил, что атаки продолжаются и в дальнейшем, но их цель не срабатывает так, как рассчитывает Москва. Украина адаптируется, восстанавливает разрушенное и сохраняет способность продолжать сопротивление, даже когда враг пытается давить через быт и холод.

Что известно о последствиях последней массированной атаки России?