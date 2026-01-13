На месте работают все необходимые службы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко.
Смотрите также Враг ударил по почтовому терминалу в пригороде Харькова: там погибли люди
Что известно о последствиях атаки?
Под ударами оказались несколько объектов критической инфраструктуры в Коростенском и Звягельском районах. Сейчас информации о погибших и пострадавших нет.
Спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожаров, возникших в результате ударов. Специальные службы обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасность местного населения.
Важно! О последствиях массированной атаки дронами и ракетами в разных областях Украины также информируем в нашем телеграмм-канале.
Ранее, 11 января, Житомирщина также попала под российский обстрел. Тогда ранения получили 2 человека. Их госпитализировали с травмами средней степени. В результате атаки ввели аварийные отключения электроэнергии в Коростенском районе. Без электроснабжения оставались более 7 тысяч абонентов.
Что известно о последствиях массированной атаки России в ночь на 13 января?
Россия нанесла удар по терминалу "Новой Почты" под Харьковом, что вызвало разрушения и пожары. В результате атаки погибли и ранены люди, а 30 спасены.
В результате атаки дронов в Одессе повреждены жилые дома, школу, детский сад и больницу, пострадали люди. Воздушную тревогу объявляли несколько раз, а местные жители слышали взрывы и работу ПВО.
В Павлограде Днепропетровской области, в ночь на 13 января прогремели взрывы. Местные паблики писали, что после атаки в Павлограде зафиксированы резкие скачки напряжения и отсутствие света в некоторых районах.