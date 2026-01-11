Противник в очередной раз попал по объектам критической инфраструктуры Житомирщины. Об этом рассказал председатель ОВА Виталий Бунечко, передает 24 Канал.
Какие последствия атаки на Житомирщину?
Ранены двое работников. Они получили травмы средней степени и были госпитализированы в медицинское учреждение.
Также возникли пожары, тушение которых осложнялось повторными воздушными тревогами. Один из пожаров спасатели ликвидировали, тушение еще одного по состоянию на 08:40 продолжалось.
Между тем в Житомироблэнерго сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии в Коростенском районе.
Заметим, что Воздушные силы с вечера 10 января и до утра 11 января неоднократно сообщали о движении российских беспилотников в направлении Коростеня.
В ГСЧС поделились кадрами последствий атаки на регион.
Россияне ударили по Житомирской области / Фото ГСЧС
- Отметим, что ночью противник выпустил по Украине 154 дронов различных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 125. Не обошлось и без прилетов. 22 ударных БпЛА врага попали на 18 локациях. Обломки беспилотников упали также на двух локациях.
- Под обстрелом России находилась Ровенская область, в частности город Сарны. Там агрессор повредил объекты гражданской инфраструктуры.
- К вечеру 10 января оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Агрессор попал по инфраструктурному объекту.