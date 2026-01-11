Противник вкотре поцілив по об'єктах критичної інфраструктури Житомирщини. Про це розповів голова ОВА Віталій Бунечко, передає 24 Канал.

Які наслідки атаки на Житомирщину?

Поранено двох працівників. Вони отримали травми середнього ступеню та були госпіталізовані до медичного закладу.

Також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальники ліквідували, гасіння ще одної станом на 08:40 тривало.

Тим часом у Житомиробленерго повідомили про запровадження аварійних відключень електроенергії у Коростенському районі.

Зауважимо, що Повітряні сили з вечора 10 січня та до ранку 11 січня неодноразово повідомляли про рух російських безпілотників у напрямку Коростеня.

У ДСНС поділилися кадрами наслідків атаки на регіон.

Росіяни вдарили по Житомирщині / Фото ДСНС