Повітряна тривога у Рівненській області тривала кілька годин. Ворог бив по регіону і вночі, і вранці, передає 24 Канал із посиланням на главу ОВА Олександра Коваля.

Що відомо про наслідки атаки на Рівненщину?

За словами чиновника, внаслідок атаки є ушкодження цивільної інфраструктури. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. На щастя, люди не постраждали.

Зауважимо, що під ранок Повітряні сили повідомляли про рух ворожих дронів на місто Сарни. Там чули вибухи.

Вибух у Сарнах: дивіться відео

Пожежа біля Сарн після прильоту: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч проти 11 січня противник запустив по Україні 154 ударних БпЛА. За попередніми даними, станом на 08:00, Сили ППО знешкодили 125 ворожих дронів на Півночі, Півдні та Сході країни. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

