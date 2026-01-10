Також зберігається загроза для Кам'янського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

Повітряна тривога у межах Дніпра була оголошена ще ввечері 9 січня близько 22:13. Повітряні сили спершу попереджали про рух керованої авіаційної бомби у напрямку Дніпра. Згодом стало відомо про БпЛА.

Там застерігали про рух ударних безпілотників у напрямку обласного центру та населеного пункту Кам'янське. Вже орієнтовно о 00:54 10 січня оприлюднили першу інформацію про те, що у Дніпрі було гучно.

У Дніпрі чутно звуки вибухів,

– ідеться у повідомленні.

Вже о 00:58 та 01:06 у місті було гучно знову. Згодом також з'явилися повідомлення про те, що після серії вибухів у деяких районах Дніпра виникли перебої з постачанням електроенергії споживачам.

"Дніпропетровщина під атакою безпілотників. Гучно. Бережіть себе. До відбою тривоги залишайтеся у безпечному місці", – написав керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

